Pattinaggio: Italia a Heerenveen per ultima tappa Cdm pista lunga

Prende il via venerdì a Heerenveen, nei Paesi Bassi, la sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. La Nazionale azzurra tornerà sul ghiaccio con ambizioni importanti per l'atto finale del circuito internazionale. Questa la squadra tricolore guidata dal direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto insieme all'allenatore Matteo Anesi: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle). Nelle classifiche di specialità, l'Italia è in testa con Davide Ghiotto nel ranking delle lughe distanze - primo con 282 punti, a +6 sul norvegese Eitrem - e nel Team Pursuit maschile alla pari degli Stati Uniti (114 punti). Seconda piazza provvisoria per Lollobrigida nelle lunghe distanze al femminile con 221 punti mentre nelle Mass Start viaggia al quarto posto. Anche Giovannini e Di Stefano a ridosso della top 3 nella classifica maschile della Mass Start con, rispettivamente, il quarto e quinto posto provvisorio. "Abbiamo aspettative importanti, inutile nasconderci. Ci giochiamo il primo posto con gli americani nel Team Pursuit mentre a livello individuale sia Ghiotto che Lollobrigida sono in ottima forma - spiega Marchetto - Vediamo come si evolveranno le Mass Start, format sempre più imprevedibile, e come performeranno anche gli altri atleti del gruppo. I ragazzi possono fare tutti bene, l'importante è dare il massimo e non avere rimpianti".