Pattinaggio figura, a Milano via al test event olimpico

A Milano sale l'attesa in vista dei prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. A meno di un anno dalla rassegna olimpica, e trascorso un weekend di spettacolo ed emozioni con la tappa finale dell'ISU World Tour di short track, il capoluogo lombardo si appresta a vivere un secondo antipasto di quella che sarà la grande festa dello sport che animerà la città a inizio 2026. Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio l'Unipol Forum di Assago sarà infatti teatro di un'altra grande manifestazione internazionale: il "Road to 36 Trophy". L'appuntamento fungerà da test event per il pattinaggio di figura e porterà sul ghiaccio italiano la bellezza di 58 atleti di livello mondiale pronti a sfidarsi in questa prestigiosa manifestazione. Tra questi anche tanti azzurri: Corey Circelli (Icelab) e Nikolaj Memola (Fiamme Azzurre) al maschile, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Marina Piredda (Fiamme Oro) al femminile, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico, Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team) e Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba (Mezzaluna Ghiaccio) nella danza. Grazie, armonia, arte e spettacolo: il pattinaggio di figura è ancora una volta pronto ad affascinare i tanti tifosi e appassionati con le meravigliose performance dei suoi atleti. Una grande occasione per vivere un assaggio di atmosfera olimpica a prezzi convenienti e accessibili per tutti.