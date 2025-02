Pattinaggio, CdM pista lunga: due podi azzurri con Lollobrigida e Giovannini

Nella città di Tomaszow Mazowiecki, edificata circa 100 km a sud-ovest di Varsavia, è giunta a compimento la quinta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga. La giornata conclusiva è stata dedicata alle mass start, alla Gara-II dei 500 metri e alle Team Sprint. Ovviamente, in chiave italiana c'era grande attesa soprattutto attorno alle partenze in linea. Non ha tradito le attese Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), brava a destreggiarsi tra un nugolo di avversarie nella fase finale dell'ultimo giro, durante il quale ha risalito il gruppo di testa sino alla seconda posizione. La trentaquattrenne laziale, al quinto podio stagionale e al ventitreesimo della carriera in Coppa del Mondo, ha chiuso in scia all'olandese Marijke Groenewoud, dominatrice del format, e davanti alla canadese Ivanie Blondin. L'altra azzurra impegnata, Alice Marletti (C.P. Pinè), si è classificata ventesima. Con il risultato odierno, Lollobrigida ha raggiunto Enrico Fabris al secondo posto d'ogni tempo fra gli atleti italiani con più piazzamenti nelle prime tre posizioni nel massimo circuito. Solo Chiara Simionato (35 podi) ne ha ottenute di più. Il movimento azzurro è salito sul podio anche nella mass start maschile, dove Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha conquistato il terzo posto.