Pattinaggio: a Varese primi Giochi Arge Alp, 200 atleti in gara

Da domani a domenica l'Acinque Ice Arena di Varese ospiterà la prima di nove tappe dei Giochi Arge Alp 2025, evento che celebra la collaborazione transfrontaliera tra le dieci regioni della Comunità di lavoro di cui fanno parte Germania con il Libero Stato di Baviera, l'Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l'Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino. In gara 200 atleti, di cui 20 provenienti dal Trentino in rappresentanza delle categorie giovanili, selezionati dal locale comitato della Federazione italiana sport del ghiaccio: Juniores Under 19, Giovani Under 16, Under 14 e Under 12, provenienti dalle società Circolo Pattinatori Artistici Trento, Pinzolo, Fiemme On Ice, Rendena, Val di Fassa, Artistico Fiemme.