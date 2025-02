Pancalli, per valorizzare diritto allo sport servono strutture

Il numero uno del Cip, poi, ha sottolineato come ci sia "bisogno di un'azione di sistema, di un piano regolatore per gli impianti sportivi, anche per ridurre il gap tra Nord e Sud. Una volta papa Francesco, al quale va tutto il nostro augurio, incontrando i giovani disse: 'Non fatevi rubare la speranza'. Ecco, noi attraverso lo sport abbiamo trovato il modo di coltivare la speranza", conclude Pancalli. L'evento - promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e dal Centro Servizi Sapienza Sport della Sapienza Università di Roma, con il patrocinio del Comitato di Roma del Csi, del Cip e della S.S. Lazio, con il contributo del programma Erasmus Plus dell'Ue - è stato anche l'occasione per presentare il progetto 'Breaking Barriers Through Esports' (Best), finanziato dall'Unione Europea che ha come obiettivo quello di promuovere l'inclusione sociale tra i giovani tra i 13 e i 16 anni, riducendo il tasso di abbandono sportivo e riconnettendo i giovani con disabilità agli sport tradizionali.