PANATHLON CLUB, PREMI FAIR PLAY PER CINQUE ATLETI

Saranno consegnati giovedì 28 novembre alle 19, negli spazi della Société en Ville, ad Aosta, i premi Fair play assegnati dal Panathlon club du Val d'Aoste in collaborazione con il Comune di Aosta e il Coni Valle d'Aosta a cinque atleti meritevoli. Si tratta delle giocatrici di bocce Natalie e Gaia Gamba, dei ciclisti Filippo e Mattia Agostinacchio e della scialpinista Noemi Junod. "La Valle d'Aosta propone anno dopo anno - dice il presidente del Panathlon du Val d'Aoste, Piercarlo Lunardi - nuovi talenti in sport forse meno conosciuti rispetto alle tradizionali discipline della neve ma altrettanto meritevoli di attenzione. Il direttivo del Club che rappresento ha scelto quest'anno cinque giovani atleti che si sono distinti nella pratica sportiva con una forte presenza di quote rosa". Natalie Gamba quest'anno si è laureata campionessa del mondo nella staffetta mista di bocce vincendo la medaglia d'oro individuale e quella di bronzo insieme alla sorella Gaia ai campionati europei nella specialità del tiro progressivo. Filippo Agostinacchio ha vinto, insieme al fratello Mattia, il campionato europeo di ciclocross nella staffetta mista per poi vincere la medaglia d'Argento nella prova individuale Under 23. Il fratello Mattia ha dominato la gara Juniores, vincendo la medaglia d'Oro. Noemi Junod ha vinto, nel gennaio di quest'anno, la medaglia di Bronzo nella prova individuale dei campionati europei under 23 di scialpinismo.