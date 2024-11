PALLANUOTO: SARÀ CANOTTIERI NAPOLI DEI GIOVANI, OBIETTIVO PLAYOFF

Giovane e arrembante, si presenta così la squadra di pallanuoto del Circolo Canottieri Napoli, che sabato alle 15 alla piscina Scandone inizia il campionato di serie A2 girone Sud 2024/25. La presentazione dei giallorossi, allenati da Enzo Massa, è avvenuta nel salone Carlo De Gaudio del circolo, alla presenza di Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli, Gianluca Lemmo, vicepresidente amministrativo, Renè Notarangelo, vicepresidente con delega allo Sport, Mario Morelli, consigliere delegato al nuoto e pallanuoto, Paolo Trapanese, presidente Fin Campania, Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli. Dopo la mancata promozione in serie A1 dello scorso anno al circolo tutti volano basso. L'allenatore, Enzo Massa, si focalizza sui nuovi innesti: "Noi puntiamo ai play off, sarà un campionato avvincente e avremo molti derby con sei squadre campane. Dobbiamo essere molto concentrati perché è complicato ma siamo molti felici di avere quest'anno una squadra giovane con dei ragazzi che sono giovani promesse della pallanuoto, abbiamo inserito dal vivaio due giovani del 2009 e due nuovi acquisti del 2005 e del 2004. Auspico che ci sia anche in questo campionato un grande seguito alla piscina Scandone per sostenere la squadra". Il presidente Bracale sottolinea come ci sia un grande impegno del circolo sul settore giovanile. "Non facciamo programmi particolari sul campionato, diciamo che ci auguriamo tutto il bello che possiamo ottenere, il nostro campionato è quello di mantenere viva la pallanuoto al Circolo Canottieri Napoli, noi abbiamo quest'anno la squadra più giovane del campionato con una età media di 23 anni, siamo una fucina di campioni del futuro. Abbiamo portato in prima squadra dei ragazzi di 16 anni perseguendo la nostra mission di avviare i giovani allo sport con una valenza sociale importante per la città". Anche il capitano Biagio Borrelli si concentra sul gruppo: "Partiamo da quello che abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo sette nuovi innesti ovvero il 50 % della squadra e ho già visto che si è formato un gruppo coeso con un grande attaccamento. È un gruppo che ha voglia di fare bene, il nostro motto per la stagione è testa bassa e pedalare. Il nostro obiettivo restano i play off è logico che poi l'ultimo passo e il traguardo più ambito". Per Paolo Trapanese, presidente della Fin Campania "lo sport è un elemento fondamentale per combattere la devianza e la violenza trai giovani. Lo sport è un argine importantissimo, noi siamo come federazione sempre al fianco delle società e dei circoli che investono sui giovani e sullo sport". Alla conferenza stampa è intervenuto anche Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, che ha portato i saluti ed espresso la vicinanza del sindaco Gaetano Manfredi. "In vista della manifestazione internazionale nel prossimo biennio e che interesserà l'area metropolitana di Napoli. Sarebbe bellissimo rivivere e rivedere alla Scandone l'avviamento stracittadina con il Posillipo nell'anno di Napoli capitale europea dello sport 2026. Percepisco il desiderio del circolo e del presidente Giancarlo Bracale di risalire in serie A1, giusto scenario tipico della storia vincente dei giallorossi".