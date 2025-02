Pallanuoto, l'Ortigia piange la scomparsa di Romolo Parodi

L'Ortigia piange Romolo Parodi, classe 1935, da giocatore e allenatore protagonista storico del club biancoverde di pallanuoto. Genovese di nascita, Parodi ha militato nell'Ortigia negli anni Settanta e nei due decenni successivi, a più riprese, è stato il tecnico dei siracusani. L'Ortigia, in un comunicato, scrive: "A Bruno, Alessandra, Esther e alla famiglia Parodi va il nostro abbraccio più caloroso.", aggiungendo che Parodi "ha cambiato la mentalità e la dimensione dell'Ortigia, portandola dalle serie minori fino alle semifinali scudetto in Serie A1, formando giovani giocatori divenuti poi campioni, tra tutti Paolo Caldarella e Sandro Campagna. Ma Romolo è stato molto di più, ha incarnato il senso più profondo dello sport, è stato un educatore instancabile, ha insegnato valori umani non negoziabili, come l'amicizia e il rispetto dell'avversario e dell'altro in generale. Per la nostra famiglia biancoverde, dirigenti, giocatori, ex giocatori, staff tecnico, tifosi e appassionati, Romolo Parodi è un faro che non si spegnerà mai. Grazie di tutto, Romolo. Fai buon viaggio".