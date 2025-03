Pallanuoto, Champions donne: sconfitta indolore per l'Ekipe

Ekipe Orizzonte e Sant Andreu erano entrambe qualificate, e il loro confronto era ininfluente per il passaggio ai quarti di finale di Champions femminile di pallanuoto, eppure le due formazioni hanno dato vita a un match molto combattuto. Ieri sera alla piscina etnea di Nesima hanno avuto la meglio le spagnole, per 12-8, chiudendo a punteggio pieno il girone D, con 18 punti, seguite dall'Ekipe, a quota 12. Le padrone di casa hanno iniziato con grande determinazione, ma a fine primo tempo erano sotto 3-1. Anche la seconda e la terza frazione sono andate al Sant'Andreu, rispettivamente per 3-2 e 2-1, e il quarto parziale si è chiuso sul 4-4. "Non è stata certamente la stessa partita dell'andata - ha detto Dafne Bettini, che ha realizzato due reti per la squadra catanese - e questo ci fa sorridere ma non troppo. Abbiamo avuto qualche momento difficile e probabilmente abbiamo un po' sentito il peso del punteggio quando ci siamo trovate sotto 5-1. Siamo consapevoli però di essere sulla strada giusta e, malgrado sapessimo che per conquistare il primato avremmo dovuto vincere la partita di oggi con sette gol di vantaggio, un successo contro il Sant Andreu avrebbe fatto molto bene al nostro umore. Sabato prossimo ci aspetta la sfida contro il Rapallo, con cui all'andata abbiamo fatto una brutta prestazione che vogliamo cancellare per riaprire una striscia positiva".