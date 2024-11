PALLANUOTO, A1: PARI PREZIOSO DEL TELIMAR, SEGNA IL PORTIERE

Un pareggio prezioso a Genova, nella sesta giornata del campionato di A1 di pallanuoto a Genova, per il Telimar Palermo: finisce 9-9 contro l'Iren Quinto. Eroe di giornata il portiere statunitense del Telimar, lo statunitense Drew Holland, che ha segnato dalla sua area l'ultima e decisiva rete, fissando il risultato sul 9-9. Le due squadre salgono entrambe a quota 7 punti in campionato e raggiungono la Florentia. Partita equilibrata, molto fisica, ma estremamente corretta. È il Club dell'Addaura a portarsi avanti, anche sul +2, sia nella prima che nella seconda frazione. Nella seconda metà del match succede il contrario, con i padroni di casa che provano a scappare, ripresi sempre dai siciliani, fino alla rete decisiva dell'americano, arrivata a un minuto dalla sirena. Il portiere Holland nota il collega dei genovesi, Ghiara, fuori dai pali, non ci pensa due volte, realizzando dalla sua area, dopo aver salvato la sua porta in diverse occasioni. Autore della rete decisiva per il pari, il portiere Drew Holland spiega come è maturata: "Il nostro Jake Muscat ha fatto un ottimo contropiede e il loro portiere è venuto incontro per aiutare. Questo mi ha aperto la porta per tirare e fortunatamente la palla è entrata in rete. Abbiamo giocato bene in difesa e ho salvato anch'io la porta in qualche occasione, ma abbiamo anche commesso degli errori importanti, che ci sono costati la vittoria. Andiamo avanti con un punto e continuiamo a migliorare. Dobbiamo prepararci bene per fare una grande partita a Roma la prossima settimana".