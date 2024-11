PALLANUOTO, A1: ORTIGIA, POSTICIPO DA BRIVIDI CONTRO RECCO

Il posticipo è da brividi. L'incontro che domani chiuderà la sesta giornata del campionato di A1 di pallamano metterà sulla strada dell'Ortigia Siracusa la Pro Recco Waterpolo, che occupa il primo posto in classifica insieme al Brescia e che, al netto del cambio di società, rimane la corazzata di sempre. Il pronostico, ovviamente, è tutto a favore dei liguri, sia per il valore della squadra che per la differente classifica, ma anche perché i biancoverdi sono in un momento di difficoltà, anche a causa degli infortuni, e non sono certo queste le partite nelle quali provare a invertire il trend. Ad ogni modo, gli uomini di Piccardo scenderanno in acqua per provare a fare il massimo, uscire dalla crisi e risalire in classifica, Alla vigilia parla il portiere dell'Ortigia, Stefano Tempesti, che ritiene la sfida in Liguria contro la sua ex squadra una situazione ideale per ripartire: "Penso che il Recco sia la formazione migliore da affrontare in questa fase, perché sarebbe stato un guaio, in un momento per noi di difficoltà come questo, giocare contro una diretta concorrente per le posizioni che ci competono. Invece, affrontare adesso il Recco, oltre a essere uno stimolo grandissimo, visto che giochiamo contro la squadra più forte del mondo, ci permette di vivere una partita nella quale il peso psicologico è tutto loro. La semplicità è la chiave, partire dalle basi e da lì costruire la confidenza per andare avanti. La partita contro Recco è la situazione migliore che si potesse creare. Da una sfida come questa possiamo iniziare a ricostruire il nostro percorso ".