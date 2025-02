Pallanuoto A1: Nuoto Catania,con la Vis Nova serve orgoglio

Il punteggio (sconfitta per 17-6) dell'andata non fa presagire nulla di buono, ma ia Nuoto Catania è chiamata a un moto d'orgoglio in una stagione molto complicata, che vede gli etnei al penultimo posto del campionato di A1 di pallanuoto. Gli avversari di domani della Roma Vis Nova stanno dimostrando d'essere gli outsider del torneo e, come minimo, daranno molto filo da torcere anche all'ombra dell'Etna. "Conosciamo le insidie di questa partita - sottolinea l'universale etneo Riccardo Torrisi - perché la Roma è una squadra ben organizzata con giocatori molto validi e stanno attraversando un periodo in piena fiducia. Noi in questo momento siamo l'esatto opposto ed é abbastanza evidente inutile nascondersi dietro un dito". Il match, valido per la giornata numero 16 della A1, sarà l'occasione per ricordare l'ex rossazzurro Bruno Arena, scomparso prematuramente: prima della gara la vedova riceverà una targa dalla società e il figlio di Bruno sfilerà insieme al capitano Giorgio Torrisi; dopo l'incontro tanti compagni e allenatori di Arena giocheranno una partita goliardica in ricordo di Arena, vittima di un incidente stradale lo scorso agosto.