PADEL, FIP PROMISES FINALS: IL MEGLIO DELLA NEXTGEN A VENEZIA

Un palcoscenico d'eccezione per la NextGen del padel mondiale. Il Promises FIP Tour chiuderà un 2024 da record - con un calendario di 40 tornei disputati in tutto il mondo - con le FIP Promises Finals, in programma dal 19 al 22 dicembre a Venezia (Italia). Un nuovo appuntamento con cui la Federazione Internazionale Padel e le federazioni confermano il loro impegno per la crescita dei talenti junior, punto cruciale per la crescita e la diffusione del padel nei prossimi anni.