Olimpiadi di Parigi, il conto finale è di 6.6 miliardi di spesa pubblica

I Giochi Olimpici e paralimpici di Parigi 2024 sono costati 6,6 miliardi di euro alle casse dello Stato: è quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dalla Corte dei conti di Parigi che sottolinea "l'assenza di derive di bilancio", ritenendo tuttavia "modesto per il momento" l'impatto economico dell'evento sportivo. I Saggi rivedono dunque al rialzo la loro prima stima, di 5,9 miliardi di spesa pubblica, pubblicata nel giugno scorso. Il conto di 6,6 miliardi si compone di 3,2 miliardi spesi per l'organizzazione, di cui - 1,44 miliardi per la sicurezza - e 3,63 miliardi per le infrastrutture.