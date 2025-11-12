Olimpiade Los Angeles 2028: svelato programma, pioggia medaglie nel super sabato

Il penultimo giorno di gare, il 29 luglio, sarà a sua volta eccezionale, tanto da essere già definito il 'Super sabato: prevede 26 sessioni finali in 23 sport, tra cui 15 partite a squadre per l'oro e il bronzo e finali in 15 sport individuali, dall'atletica al basket, dal pugilato al cricket, fino al calcio, al nuoto e al tennis. Gli ultimi campioni olimpici saranno incoronati nel nuoto poco prima della cerimonia di chiusura, il 30 luglio, insieme con la maratona maschile, mentre quella femminile si svolgerà nel Super sabato. Il programma tiene in considerazione anche la situazione climatica, con alcune sessioni spostate alla sera, anche per gli eventi equestri ospitati a Santa Barbara. Tra le sedi di gara, ci saranno impianti mitici come il Dodger Stadium, sede dei Los Angeles Dodgers, che ovviamente ospiterà il baseball, che tornerà nel programma olimpico insieme al softball e dovrebbe vedere la partecipazione delle stelle della Mlb. Ci saranno poi come ritorni il cricket, dopo oltre un secolo, e il lacrosse, presente solo a Londra 1908. A Los Angeles faranno il debutto olimpico il flag football e lo squash.