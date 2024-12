Non si ferma più la statunitense Gretchen Walsh che ha conquistato la medaglia d'oro anche nei 100 farfalla femminili ai campionati del mondo in vasca corta di Budapest. La statunitense con il tempo di 52"71 ha firmato il nuoco record mondiale, davanti all'olandese Tessa Giele (54"66) e all'australiana Alexandria Perkins (55"10). La statunitense ieri aveva milgiorato i primati dei 100 farfalla e dei 100 misti in appena 26 minuti.