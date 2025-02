Nuoto, Federica Pellegrini nella Hall of Fame mondiale: "È un onore"

Federica Pellegrini scolpirà per sempre le sue gesta nella leggenda entrando ufficialmente nella Hall of Fame del nuoto. "E' l'unico nuotatore - maschio o femmina - ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l'unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021, ndr), è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero". Queste le motivazioni dichiarate dall'International Swimming Hall of Fame (ISHOF) che annuncia la cerimonia durante il 60° anniversario del premio che si svolgerà a Singapore in concomitanza con i campionati mondiali di nuoto, il prossimo lunedì 28 luglio presso la Park Royal Collection, a Marina Bay. "Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento. Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti", sottolinea Federica Pellegrini a margine di una mattinata impegnata all'Università di Verona. Quest'anno, ISHOF presenterà 11 premiati provenienti da nove paesi diversi tra cui quattro nuovi: Kuwait, India, Tunisia e Singapore.