Nuoto artistico, Minisini riparte dall'Australia: "Un orgoglio"

Dopo l'esclusione dai Giochi Olimpici di Parigi e la decisione di ritirarsi dalla scena internazionale, Giorgio Minisini riparte dall'Australia. Pioniere azzurro del nuoto artistico maschile, il plurimedagliato comincia una nuova avventura: dal 24 marzo al 20 aprile curerà un progetto di sviluppo della nazionale australiana di sincro. Lo apprende l'ANSA. "È fantastico vedere come le nazioni di tutto il mondo si stiano muovendo per aumentare il livello e l'inclusività di questo sport. Dopo aver collaborato, in passato, con la federazione francese e quella britannica, questa esperienza mi riempie di orgoglio ed entusiasmo", dice Minisini. Che lavorerà a stretto contatto con Artistic Swimming WA (West Coast) e la federazione australiana di nuoto artistico per formare i tecnici e per portare la sua esperienza agli atleti "aussie".