Nuoto: a luglio tappa del campionato italiano acque libere in Versilia

Torna il dal 16 al 19 luglio a Lido di Camaiore (Lucca) la manifestazione Lido Wave, un evento dedicato al mondo del surf e degli sport acquatici con importanti novità per questa sua terza edizione. Tra queste le gare notturne in mare, che si svolgeranno nella zona antistante il pontile di Lido di Camaiore: surf, sup e non solo. Grazie a una particolare illuminazione il pubblico potrà assistere a performance in un'atmosfera unica. L'evento estivo in Versilia ospiterà anche una tappa del Campionato Italiano Acque Libere FIN (Federazione Italiana Nuoto), confermando così la sua importanza nel panorama sportivo nazionale. Sul pontile di Lido di Camaiore il pubblico potrà godere di un lungo weekend di eventi ricchi di intrattenimento, tra cui stand espositivi, dimostrazioni pratiche, talk show e sfilate di moda. La manifestazione è organizzata da Lido Wave in collaborazione con Acsi Surfing e l'Associazione Balneari di Lido di Camaiore, con il patrocinio del comune di Camaiore.