Nba: show di Johnson contro Markkanen, Pacers a picco

Nelle tre partite della notte spicca il super duello tra Jalen Johnson e Lauri Markkanen nella vittoria di Atlanta a Salt Lake City. Il finlandese chiude a quota 40 punti, ma l'ala degli Hawks realizza una tripla doppia mai vista prima e trascina i suoi alla vittoria in una serata da 24 triple di squadra (record stagionale in Nba). Toronto vince la sesta partita nelle ultime sette passando sul campo di Cleveland, quinto successo in fila per Phoenix che travolge Indiana, arrivata al sesto ko consecutivo. Di seguito i risultati della notte Nba: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 113-123; Phoenix Suns-Indiana Pacers 133-98; Utah Jazz-Atlanta Hawks 122-132.