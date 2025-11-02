Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

NBA: i Rockets sbancano Boston, Indiana sorprende Golden State

02 Nov 2025 - 08:45

A Boston, i Rockets dominano e Kevin Durant segna 26 punti riposando in panchina per tutto il 4° quarto. Decisamente meno fortunata la trasferta degli Warriors a Indianapolis, dove i Pacers recuperano uno svantaggio in doppia cifra e ottengono un successo casalingo insperato alla vigilia. Successo casalingo anche per Detroit, che grazie alle doppie doppie di Cade Cunningham e Jalen Duren batte Dallas, mentre Timberwolves e Magic ottengono vittorie facili in trasferta a Charlotte e a Washington. Milwaukee, invece, si fa superare in casa dai sorprendenti Kings.

Ultimi video

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

01:24
Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

00:18
DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Bonicelli pubblica prima foto dopo il grave infortunio: "Insieme a voi"

DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:45
NBA: i Rockets sbancano Boston, Indiana sorprende Golden State
22:50
Tennis, Sinner: "Zverev non stava bene, non piace mai vincere così"
22:49
Tennis: Sinner in finale a Parigi, contro Aliassime per tornare n.1
17:36
Tennis: Wta Finals, Swiatek domina Keys in due set
15:05
Sci: allenamento a Piztal per Paris e gli uomini-jet