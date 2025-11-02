NBA: i Rockets sbancano Boston, Indiana sorprende Golden State

A Boston, i Rockets dominano e Kevin Durant segna 26 punti riposando in panchina per tutto il 4° quarto. Decisamente meno fortunata la trasferta degli Warriors a Indianapolis, dove i Pacers recuperano uno svantaggio in doppia cifra e ottengono un successo casalingo insperato alla vigilia. Successo casalingo anche per Detroit, che grazie alle doppie doppie di Cade Cunningham e Jalen Duren batte Dallas, mentre Timberwolves e Magic ottengono vittorie facili in trasferta a Charlotte e a Washington. Milwaukee, invece, si fa superare in casa dai sorprendenti Kings.