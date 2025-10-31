Nba: altro successo per OKC, 18 punti Fontecchio ma Miami ko contro Spurs

Quattro partite giocate nella notte Nba. I San Antonio Spurs battono 107-101 i Miami Heat e allungano a cinque la striscia di vittorie consecutive in stagione. Doppia doppia del solito Victor Wembanyama con 27 punti e 18 rimbalzi, mentre non bastano alla franchigia della Florida i 31 punti con 10 rimbalzi di Bam Adebayo e i 18 punti realizzati da Simone Fontecchio. Vittoria tra le mura amiche anche per i Milwaukee Bucks contro i Golden State Warriors 120-110. Ryan Rollins firma 32 punti per i padroni di casa, inutili per i Warriors i 27 messi a referto da Stephen Curry. E non solo. Gli Oklahoma City Thunder ottengono il sesto successo di fila: i Washington Wizards cadono 127-108. OKC vola con cinque giocatori in doppia cifra guidati da Shai Gilgeous-Alezxander, autore di 31 punti. Ai Wizards non bastano i 19 realizzati da C.J. McCollum. Vittoria esterna, infine, per gli Orlando Magic che passano 107-123 sul parquet dei Charlotte Hornets grazie a Paolo Banchero, autore di 20 punti con 9 rimbalzi e 9 assist. Per gli Hornets brilla, invece, LaMelo Ball con 17 punti e 13 assist.