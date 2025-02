Mountain bike, in Lombardia la IXS European Cup

Si terrà ad Aprica dal 27 al 29 giugno la IXS European Cup di Downhill 2025, tappa del circuito internazionale riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Internazionale (UCI) che avrà validità anche come terza prova della Coppa Italia Downhill e del Trofeo Regione Lombardia. La manifestazione è stata presentata oggi a Milano dall'assessore alla Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, e dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi. L'evento, organizzato dall'Associazione Sport Inside ASD, segna il ritorno in Lombardia e in Italia di una tappa dell'IXS European Cup dopo anni di assenza. "Siamo orgogliosi di supportare una competizione che non solo promuove lo sport ad alti livelli, ma incentiva anche la partecipazione giovanile - dichiara Picchi - con una crescita significativa delle presenze femminili e un sempre maggiore coinvolgimento di atleti emergenti. Il Downhill è una disciplina spettacolare, capace di attrarre pubblico e appassionati, manifestazioni come questa rappresentano un volano per la promozione del territorio lombardo e delle sue montagne". Madesimo, in Valle Spluga, ospiterà invece il Campionato Italiano. "Valtellina e Valchiavenna tornano assolute protagoniste di una disciplina molto seguita e apprezzata che, in questi anni, ha concorso in maniera importante a far conoscere il nostro territorio e ad attrarre appassionati e turisti - aggiunge Sertori -. Basti pensare che le tappe di questa competizione sportiva hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio".