Motomondiale, le gomme Pirelli per Moto2 e Moto3

“Dopo i test di Portimão e Jerez, che per Pirelli sono stati estremamente positivi, siamo entusiasti di iniziare la nostra seconda stagione come fornitore unico dei Campionati Mondiali Moto2 e Moto3. Affronteremo questo primo GP con le stesse mescole già selezionate per questo circuito l’anno scorso, sia perché hanno dimostrato di essere delle soluzioni valide sia perché riteniamo importante dare la possibilità a team e piloti di avere nei pneumatici una costante che gli consenta di verificare e finalizzare i progressi fatti durante l’inverno nello sviluppo delle moto. Utilizzare gli stessi pneumatici consentirà loro di avere dati più facilmente confrontabili con quelli della passata stagione. Va ricordato però che arriviamo a Buriram in un periodo diverso rispetto allo scorso anno; quindi, potrebbero esserci delle condizioni meteo differenti. Al Gran Premio di Thailandia rivedremo in azione anche le giovani promesse dell’Asia Talent Cup, che utilizzeranno pneumatici in mescola SC2 per entrambi gli assi. I rookies che sono arrivati in Moto3™ da questo campionato si sono adattati velocemente, segno che il nostro progetto di dare continuità ai piloti tramite i pneumatici durante il loro percorso di crescita professionale è un giusto approccio. Anche se l’anno scorso abbiamo fatto una stagione da record, anche per il 2025 il nostro obiettivo non cambia: vogliamo fare ancora meglio e continuare a migliorare i nostri prodotti. Auguro a tutti una buona stagione”, ha detto Giorgio Barbier, direttore racing moto.