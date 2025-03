Motocross, la Ducati Desmo250 MX debutta nel campionato italiano

Questo fine settimana, sul tracciato di Ottobiano (PV), avverrà il debutto in gara della Ducati Desmo250 MX, la moto con cui la Casa di Borgo Panigale prosegue il proprio piano di sviluppo strutturato per la realizzazione di una gamma completa di moto da fuoristrada. La Desmo250 MX rappresenta infatti il secondo step di questo progetto che prevede lo sviluppo sui campi da gara più impegnativi delle moto da fuoristrada che successivamente saranno acquistabili dagli appassionati nelle loro versioni di serie. Dopo aver sfruttato con successo il Campionato Italiano Prestige MX1 2024 per la Desmo450 MX, la Casa di Borgo Panigale sceglie lo stesso approccio con la moto destinata alla classe MX2. A gestire in pista la Desmo250 MX sarà il team Beddini Racing, vincitore del titolo italiano MX2 2024, che schiererà il pluricampione italiano Alessandro Lupino in tutte e sei le gare del Campionato Italiano Motocross Prestige MX2.