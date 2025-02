Motocross, Internazionali d'Italia: a Mantova vincono Gajser e Adamo, bene la Ducati

Spettacolare apertura della stagione 2025 del motociclismo qui a Mantova con tanto pubblico nonostante la pioggia battente e il grande fango, che non ha spaventato la rodata organizzazione del Motoclub Tazio Nuvolari. Tim Gajser in sella alla sua HRC Honda CRF450 si è confermato match winner di questa pista conquistando il quinto successo assoluto al Tazio Nuvolari (3 GP e 2 Internazionali d’Italia). Dopo aver ottenuto la pole position nel mattino con il tempo di 2’13”676, più veloce di quasi un secondo mezzo di Andrea Bonacorsi (Fantic), lo sloveno è partito tranquillo in Gara 1 e ha preso il comando della gara a metà del primo giro e ha vinto con grande distacco sull’ottimo belga Lucas Coenen (de Carli KTM) e sul bravissimo Andrea Bonarcorsi (Fantic). Bene le Ducati Desmo450MX al debutto internazionale, con il 5° posto dello svizzero Seewer e l’ottavo di Mattia Guadagnini. In Gara 2 hole shot per lo svedese Isak Gifting (Jk Racing Yamaha) che però si è piantato alla prima curva. L’esperto Gajser lo ha passato ed è andato a vincere in scioltezza, guidando da mestro nelle profonde canale con un vantaggio di oltre 30” su Lucas Coenen e sull’ottimo Bonacorsi, sorpesa della giornata. Quarto e quinto posto per le Ducati di Seewer e Guadagnini che hanno confermato la bontà del progetto della Casa di Borgo Panigale.