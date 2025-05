Motocross, Abodi a Faenza inaugura centro tecnico Fmi e "04 Park" di Dovizioso

Cerimonia di inaugurazione a Faenza per il Centro tecnico federale della Federazione motociclistica(Fmi) e per lo '04 Park-Monte Coralli', un complesso polifunzionale per appassionati di offroad, nato per offrire servizi alla comunità, non solo sportiva. Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il presidente Fmi, Giovanni Copioli, Andrea Dovizioso e le autorità locali hanno presenziato alla cerimonia di apertura dell'impianto, prima opera del mondo sportivo a essere completata grazie ai fondi del Pnrr-Sport e inclusione. Lo '04 Park-Monte Coralli' è uno spazio dedicato al fuoristrada e agli appassionati di due ruote e comprende la pista di motocross, il tracciato da enduro, la bike area - sarà aperta nel fine settimana - uno shop, bar e ristorante. Sarà poi inaugurata anche la pista da Minicross. Strutture che saranno utilizzate anche dalla Fmi. Il centro federale è composto da uffici, un'aula didattica ed un ricovero moto; locali utilizzati per la formazione di piloti e tecnici, per i raduni dei Talenti Azzurri e per i progetti educativi Fmi. "Con il taglio del nastro di un nuovo impianto sportivo - ha affermato Abodi - celebriamo la rappresentazione concreta di una visione, quella di uno sport e delle sue discipline, di attività dal valore non solo sportivo che includono, formano ed educano le persone, che individuano e allenano il talento, e al tempo stesso valorizziamo la terra che lo ospita. Il Centro Tecnico e il crossdromo sono un ulteriore e importante tassello della 'Motor Valley' emiliana". "Questo è un momento importante nella storia della Federazione - ha detto Copioli. Qui si alleneranno i Talenti Azzurri ed i piloti del domani e arriveranno gli alunni delle scuole che parteciperanno ai nostri progetti educativi". Dovizioso è il titolare di RPM l'azienda concessionaria della gestione dell'area parco romitorio e pista Monte Coralli: "Per me e per tutto il gruppo di persone che ci ha creduto è un sogno realizzato - ha detto l'ex pilota MotoGp -. Lo 04 Park verrà identificato come quel luogo di aggregazione che tanto desideravo. Lo sento come un piccolo lascito alla popolazione di Faenza e a tutte le persone che verranno a trovarci".