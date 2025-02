Motociclismo, arriva al cinema il film-documentario su Giacomo Agostini

Arriva al cinema con un`uscita evento il 10, 11 e 12 marzo Ago, il documentario dedicato al leggendario pilota motociclistico Giacomo Agostini. Presentato alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Proiezioni Speciali, e distribuito da Adler Entertainment, il film è diretto da Giangiacomo De Stefano (Zucchero - Sugar Fornaciari, 2023) e offre uno sguardo intimo e profondo su un uomo che ha rivoluzionato la storia delle due ruote, diventando simbolo di libertà e coraggio. Giacomo Agostini, soprannominato "Ago", è un mito indiscusso del motociclismo: 15 titoli mondiali, 123 vittorie nel Motomondiale, 10 successi al Tourist Trophy e innumerevoli record mai eguagliati. Ma la sua storia non si limita ai numeri. Agostini è stato l`incarnazione di un`epoca, un simbolo di audacia e determinazione che ha superato i confini dello sport per diventare un`icona senza tempo. Ago non è solo la celebrazione delle sue vittorie: il documentario è anche un viaggio che svela il percorso di un uomo che ha continuato a spingersi oltre i propri limiti, rendendo eterna la sua leggenda. È il racconto delle imprese di un eroe moderno, capace di affrontare le sfide più grandi e di trasformarle in un percorso di crescita e consapevolezza. Prodotto da Sonne Film e K+ in collaborazione con Sky, con il contributo della Emilia Romagna Film Commission e il contributo selettivo del MIC, il film ripercorre e onora la carriera di uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, e allo stesso tempo racconta anche lo spirito di un`epoca in cui il rombo dei motori e l`asfalto delle piste rappresentavano un credo, un simbolo di progresso e modernità.