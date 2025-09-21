Atletica, Mondiali: 4x400 donne: ecco il quartetto azzurro
21 Set 2025 - 10:10
Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro, Alice Mangione: è questa la scelta dei tecnici Fidal, per la formazione della staffetta 4x400 in gara in finale nella giornata conclusiva dei Mondiali di Tokyo, alle ore 13.35 italiane.
