Milano-Cortina, Varnier: "Abbiamo adattato i Giochi ai luoghi"

"Per Milano-Cortina abbiamo cercato luoghi dove le infrastrutture già c'erano: l'idea, sostenibile fin dal principio, era quella di adattare i Giochi ai luoghi e non i luoghi ai Giochi. Non a caso, i Giochi Olimpici del 2030 in Francia seguiranno lo stesso principio pensato da noi", così Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, intervenuto a Milano in occasione dell'evento 'Costituzione e sport. Valori e importanza della pratica sportiva nella vita quotidiana'. "I Giochi Olimpici di Milano-Cortina si estenderanno su territorio enorme di 22mila chilometri quadrati. Abbiamo cercato i luoghi migliori in cui fare determinate discipline, perché proprio quelle discipline erano già presenti nel territorio. Questo non solo ci consente di migliorare l'infrastruttura esistente, ma la conoscenza della disciplina da parte delle persone che vivono quel luogo ci permette di fare dei Giochi Olimpici migliori".