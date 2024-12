Milano-Cortina, sindaco Lorenzi: "Sarà l'eccellenza"

"Stiamo lavorando alla grande, il nostro è un lavoro di squadra. Lavoriamo assiduamente per permettere agli atleti di vivere un'Olimpiade fantastica, un'Olimpiade italiana. Stiamo facendo il massimo, sarà un'eccellenza. Per non parlare dello sliding center, che sarà un'eccellenza anche dal punto di vista strutturale". Così il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.