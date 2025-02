La Fondazione Milano - Cortina ha ribadito che per i mesi delle Olimpiadi, come durante Expo, servirebbe uno stop agli scioperi del trasporto pubblico. "Avrebbe senso - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -, anche perché non sono poi così lunghi" i tempi."È chiaro che stiamo parlando di poche settimane - ha concluso -, quindi credo che avrebbe senso".