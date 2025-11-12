Milano-Cortina: riapre biglietteria, ogni settimana ticket disponibili

Dopo alcuni giorni di sospensione, Fondazione Milano Cortina 2026 è pronta a riaprire la biglietteria Olimpica, a meno di cento giorni dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Invernali. Da oggi, 12 novembre, si aprono finestre di vendita dei biglietti sul sito ufficiale, che d'ora in avanti saranno disponibili ogni mercoledì con cadenza settimanale. Si potranno acquistare biglietti per diverse discipline - si legge in una nota - tra cui short track (categoria B), pattinaggio di velocità, hockey su ghiaccio (a partire da 30 euro), sci di fondo, freestyle e snowboard - previa disponibilità. La riapertura della biglietteria rappresenta un ulteriore passo concreto verso i prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, offrendo al pubblico l'opportunità di assicurarsi un posto per vivere da protagonista un evento sportivo di portata globale. I singoli biglietti di Milano Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale: https://tickets.milanocortina2026.org/