Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Malagò: "Vorrei Ancelotti tedoforo"

12 Nov 2025 - 20:44

"Vorrei Carlo Ancelotti facesse il tedoforo alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina, visto il suo grande attaccamento a questo Paese". Così Giovanni Malagò - presidente Fondazione Milano Cortina e guida Coni dal 2013 al giugno 2025 - a Cuccaro Monferrato (Alessandria), in occasione della consegna del 'Premio Nils Liedholm. Campione sul campo, Signore nella vita'. Una richiesta arrivata dopo il videomessaggio di congratulazioni a Malagò dallo stesso Ancelotti. Quest'ultimo ha avuto Liedholm da allenatore alla Roma e ha ricevuto il Premio in passato. Un Malagò, quello di oggi, molto emozionato a 84 giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali. Emozioni che "vanno messe da parte. Le apprensioni devi sempre tenerle presenti, però - ha sottolineato - non devono essere dominanti nella testa e nella mente, se no si rischia di complicare le cose. Serve lucidità, anche una buona tenuta nervosa. Questi ultimi 84 giorni vanno vissuti tutti d'un fiato. L'ho sempre detto abbiamo bisogno proprio di tutto, perché le cose stanno andando avanti molto bene, però come sempre quando ti avvicini, vedi che qualcosa è da sistemare, da migliorare, da completare. E va bene così". A legare Malagò a Liedholm è anche il vino. La consegna del riconoscimento è stata a Villa Boemia, ex sede dell'azienda vitivinicola fondata proprio dal 'Barone'. Ogni Natale inviava a papà Malagò (che è stato vicepresidente della Roma) le bottiglie che produceva. "Le conservo ancora", assicura il figlio. Con Malagò a Villa Boemia sono stati premiati Dino Meneghin e il figlio Andrea, "per l'abilità, la genuinità e la naturalezza con cui sanno essere ambasciatori del basket nel mondo, trasmettendo i più alti valori di lealtà, correttezza e solidarietà, splendidi esempi di uno straordinario DNA sportivo".

Ultimi video

01:48
Volley, Verona perde

Volley, Verona perde

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:19
DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

01:48
Volley, Verona perde

Volley, Verona perde

I più visti di Altri Sport

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:48
Atp Finals, Auger-Aliassime: "Credevo nella rimonta, fiducia per match con Zverev"
20:46
Atp Finals: doppio, prima vittoria per Arevalo/Pavic
20:44
Milano-Cortina, Malagò: "Vorrei Ancelotti tedoforo"
19:33
Olimpiade Los Angeles 2028: svelato programma, pioggia medaglie nel super sabato
18:35
MotoGP, Bagnaia: "Stagione complicata"