Milano-Cortina, Malagò: "Non c'è qualcosa che preoccupa"

"Le cose vanno molto meglio rispetto a prima: non si può staccare ora il piede dall'acceleratore": così Giovanni Malagó, presidente del CONI, intervenuto a Milano in occasione del 'Giro d'Onore' organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana, parlando della situazione organizzativa di Milano-Cortina 2026. "Il cronoprogramma viene rispettato, non possiamo permetterci di avere complicazioni. Il CIO convive con noi, con le strutture e con gli uffici per verificare e controllare: mi sento di dire che non c'è qualcosa che preoccupa", ha concluso Malagó.