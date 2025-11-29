Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina: inaugurato megastore ufficiale in Piazza Duomo

29 Nov 2025 - 15:22

In Piazza Duomo, a Milano, apre oggi il nuovo Megastore: negozio ufficiale e punto di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo store resterà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, fino al 21 marzo 2026. La posizione strategica nel cuore della città assicurerà grande visibilità e permetterà di intercettare l'intenso flusso di persone che anima quotidianamente l'iconica piazza milanese, offrendo a migliaia di visitatori la possibilità di vivere un'esperienza immersiva nel mondo dei Giochi. Il Megastore propone 1.200 mq di articoli ufficiali suddivisi per aree tematiche, pensati per soddisfare ogni esigenza: abbigliamento uomo, donna e bambino, oggettistica, accessori e una collezione dedicata interamente alle Mascotte ufficiali e ai loro aiutanti, i Flo.

Tra le collezioni esclusive spiccano quelle sviluppate in collaborazione con Salomon e Armani, Sponsor e Partner ufficiali del Comitato Organizzatore. Lo store appena inaugurato si aggiunge ai due punti vendita già attivi in Largo Cairoli e in Piazza San Babila, contribuendo ad arricchire l'atmosfera di festa che accompagnerà Milano Cortina 2026, riportando lo spirito Olimpico e Paralimpico in Italia dopo vent'anni. 

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori aperture che andranno a creare una rete ancora più ampia di store milanesi, permettendo di avvicinare un pubblico sempre più vasto nel periodo che precede l'inizio dei Giochi e durante tutto il loro svolgimento.

Ultimi video

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh VIDEO

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:32
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Sarà un'Olimpiade meravigliosa"
16:19
Golf, giovani protagonisti al Trofeo delle Regioni-Challenge Bordoni
15:22
Milano-Cortina: inaugurato megastore ufficiale in Piazza Duomo
15:18
MotoGp, Bezzecchi: "Darei un 7 alla mia stagione"
14:25
Skeleton: gruppo azzurro in allenamento a Cortina