Milano-Cortina: inaugurato megastore ufficiale in Piazza Duomo

In Piazza Duomo, a Milano, apre oggi il nuovo Megastore: negozio ufficiale e punto di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo store resterà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, fino al 21 marzo 2026. La posizione strategica nel cuore della città assicurerà grande visibilità e permetterà di intercettare l'intenso flusso di persone che anima quotidianamente l'iconica piazza milanese, offrendo a migliaia di visitatori la possibilità di vivere un'esperienza immersiva nel mondo dei Giochi. Il Megastore propone 1.200 mq di articoli ufficiali suddivisi per aree tematiche, pensati per soddisfare ogni esigenza: abbigliamento uomo, donna e bambino, oggettistica, accessori e una collezione dedicata interamente alle Mascotte ufficiali e ai loro aiutanti, i Flo.
Tra le collezioni esclusive spiccano quelle sviluppate in collaborazione con Salomon e Armani, Sponsor e Partner ufficiali del Comitato Organizzatore. Lo store appena inaugurato si aggiunge ai due punti vendita già attivi in Largo Cairoli e in Piazza San Babila, contribuendo ad arricchire l'atmosfera di festa che accompagnerà Milano Cortina 2026, riportando lo spirito Olimpico e Paralimpico in Italia dopo vent'anni.
Nei prossimi mesi sono previste ulteriori aperture che andranno a creare una rete ancora più ampia di store milanesi, permettendo di avvicinare un pubblico sempre più vasto nel periodo che precede l'inizio dei Giochi e durante tutto il loro svolgimento.