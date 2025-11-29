Milano-Cortina: inaugurato megastore ufficiale in Piazza Duomo

In Piazza Duomo, a Milano, apre oggi il nuovo Megastore: negozio ufficiale e punto di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo store resterà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, fino al 21 marzo 2026. La posizione strategica nel cuore della città assicurerà grande visibilità e permetterà di intercettare l'intenso flusso di persone che anima quotidianamente l'iconica piazza milanese, offrendo a migliaia di visitatori la possibilità di vivere un'esperienza immersiva nel mondo dei Giochi. Il Megastore propone 1.200 mq di articoli ufficiali suddivisi per aree tematiche, pensati per soddisfare ogni esigenza: abbigliamento uomo, donna e bambino, oggettistica, accessori e una collezione dedicata interamente alle Mascotte ufficiali e ai loro aiutanti, i Flo.