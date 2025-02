Milano-Cortina: De Maio (Fondazione), con Olimpiade culturale crescita territori

"Il progetto dell'Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026 rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il nesso tra cultura e sport come leva di crescita per il territorio. La cultura e lo sport, infatti, non solo promuovono il benessere individuale e collettivo, ma sono anche potenti strumenti di sviluppo economico e sociale. Eventi culturali e sportivi possono generare significativi flussi turistici, creare nuove opportunità di lavoro e stimolare l'innovazione e la creatività. Inoltre, la sinergia tra cultura e sport contribuisce a rafforzare l'identità e la coesione sociale delle comunità locali, rendendo i territori più attrattivi e competitivi a livello nazionale e internazionale". Lo ha detto Domenico De Maio, education and culture director di Fondazione Milano-Cortina 2026, collegandosi con Trento alla presentazione di 'Combinazioni', il nuovo asset dei musei provinciali sul tema delle Olimpiadi invernali come motore di cultura. "L'Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, quale progetto diffuso e plurale, ha infatti l'ambizione di coinvolgere la comunità culturale in un progetto aperto e partecipato - ha aggiunto De Maio -. L'obiettivo del programma è ascoltare e valorizzare le realtà culturali che lavorano nei territori, attivando un dialogo nuovo tra il mondo dello sport e quello della cultura. In questo senso, con l'iniziativa 'Combinazioni', il sistema museale della Provincia di Trento ha saputo interpretare al meglio l'opportunità offerta dai Giochi".