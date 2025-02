Milano-Cortina: ambasciatore in Germania inaugura roadshow a Monaco di Baviera

"I XXV Giochi olimpici invernali a Milano e Cortina rappresentano non solo un importante volano di crescita e innovazione per il nostro Paese, con significative ricadute sul territorio in ambito turistico, infrastrutturale e produttivo, ma anche una magnifica occasione per rafforzare ancora di più i nostri profondi e variegati legami con la Germania in campo sportivo", così l'Ambasciatore Bucci, che ha aggiunto: "Le località montane italiane sono tra le più apprezzate dai nostri amici tedeschi, che in tantissimi ogni anno scelgono il nostro Paese come destinazione dei loro viaggi. E quale luogo migliore per inaugurare questo Roadshow che Monaco, città sinonimo di innovazione, imprenditorialità e tecnologia all'avanguardia, ma anche di affetto per l'Italia."