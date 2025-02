Milano-Cortina 2026, Sala: "Gli impianti saranno pronti. Ora lavoriamo per coinvolgere la città"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite a Radio24 alla trasmissione Amici e Nemici, ha fatto il punto sull'avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026: "Per quanto riguarda la preparazione degli impianti sono abbastanza tranquillo, ci arriveremo. C'è da fare un buon lavoro sulla città e i cittadini per coinvolgerli e in questo momento stiamo lavorando su quello. Stiamo lavorando per portare le Olimpiadi in città che sarà il vero successo della manifestazione. Rispetto alle Olimpiadi estive, basti pensare a Parigi che si era svuotata, a febbraio i milanesi ci saranno e dobbiamo fare in modo che partecipino in qualche modo agli eventi".