Mezzaroma: "Da Governo investimenti importanti su impiantistica"

12 Nov 2025 - 11:42

"Ringrazio il ministro per la vicinanza che ha sempre avuto a Sport e Salute e al credito sportivo. Una cosa che ha caratterizzato il ministro è la visione di lavorare in gruppo, coinvolgere i soggetti pubblici e non solo, alla promozione dell'attività fisica per tutti i cittadini. I dati sul miglioramento dell'indice di sedentarietà sono positivi, lo sforzo che tutti i soggetti stanno mettendo in atto è importante, anche se il percorso è ancora lungo". Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso della presentazione, presso il Calciosociale Campo dei Miracoli di Corviale (a Roma), dell'evento 'Per l'Italia, per lo Sport, per i Giovani — Costruiamo insieme il futuro' durante il quale il Ministro Andrea Abodi ha tracciato un bilancio dei tre anni di Governo. "Lo stato e Il Governo stanno investendo risorse significative per la promozione dell'attività fisica in termini di progetti, bandi e investimenti sull'impiantistica sportiva. Noi di Sport e Salute siamo la società dello Stato, a servizio di tutto questo mondo, e operiamo su livelli molteplici. Andremo ad operare modello Caivano in altre realtà", ha aggiunto. "Tengo a ringraziare uomini e donne di Sport e Salute, questa è la mia prima esperienza nel settore pubblico, ho trovato tanta professionalità, competenza e passione. La formula vincente è fare squadra", ha concluso. 

