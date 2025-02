Mezza maratona RomaOstia, adidas partner tecnico

"Siamo onorati di rinnovare la nostra collaborazione con la RomaOstia Half Marathon per il secondo anno consecutivo, celebrando insieme il suo 50° anniversario, una pietra miliare che simboleggia dedizione, passione e impegno. La partnership tra adidas e la Eurospin RomaOstia Half Marathon si basa su valori condivisi: la passione per lo sport, l'eccellenza e l'impegno nel supportare gli atleti con prodotti all'avanguardia che soddisfano le diverse esigenze dei runner, dai professionisti agli amatori", ha dichiarato Alessandra Furia, Senior Director Brand in adidas. Il design della maglia, realizzata da adidas, technical partner, e destinata a tutti i partecipanti alla gara, celebra il 50° anniversario di RomaOstia Half Marathon con le three stripes e il logo dell’evento in colorazione oro, a simboleggiare la forza, la solidità e il valore, necessari al raggiungimento di un traguardo così importante.