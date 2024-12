Il team Red Bull - BORA - hansgrohe mette nel mirino i Grandi Giri per il 2025

In una partecipata media session sull'isola di Maiorca, il team Red Bull - BORA - hansgrohe ha svelato i propri piani e le proprie ambizioni per la stagione 2025. Obiettivo centrale, ovviamente, i grandi giri, con Primoz Roglič come "uomo simbolo" al via sia al Giro d'Italia che al Tour de France.



Dopo aver suggellato il 2024 con la quinta affermazione in carriera nella Vuelta a España, nella quale ha vinto il duello con Ben O'Connor, precedendolo nella classifica finale di 2'36'' (mentre il compagno di squadra Florian Lipowitz si è assicurato un piazzamento tra i primi dieci), il 35enne Roglič vuole ora aggiungere al suo palmarès una seconda vittoria al Giro d'Italia (dopo la trionfale edizione 2023) e il primo titolo al Tour, nel quale ha al suo attivo tre vittorie di tappa.



Il campione sloveno disputerà sia la Volta ao Algarve a febbraio che la Volta a Catalunya a marzo, così da arrivare pronto alla "corsa rosa", che per lui rappresenta un appuntamento speciale: "Per noi sloveni il Giro è unico - ha dichiarato - perché è la grande corsa a tappe più vicina a noi e spesso addirittura sconfina in Slovenia. E' bellissimo correrlo, perché tra il pubblico c'è un sacco di gente slovena. Per me e per il team partecipare è stata una decisione facile".