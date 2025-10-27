Guglielminotti premiato agli MSA Awards 2025 per l’“Innovazione Sportiva”

© Ufficio Stampa
Manager Sportivi Associati, ha conferito a Carlalberto Guglielminotti il prestigioso “Premio Innovazione Sportiva 2025”, a riconoscimento del successo del progetto NHOA Ski Team a livello italiano. Alla presenza di Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana, e di Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, si sono svolti gli MSA Awards, i premi conferiti alle personalità che, oltre a Guglielminotti, si sono distinte nel 2025 per aver contribuito alla crescita e alla evoluzione del sistema sportivo nazionale:
Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026
Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A
Anna Riccardi, Capo Dipartimento Sport Milano-Cortina 2026
Vincenzo Parrinello, FIPAV Servizi
Martin Castrogiovanni, ex Azzurro e fondatore Castro Academy Rugby
Novella Calligaris, Presidente ANAOAI
Guglielminotti nel suo intervento a Pompei ha commentato : “Innovare nel mondo dello sport significa cambiare le regole dell’‘abbiamo sempre fatto così’", mettendo al centro i ragazzi per davvero — e non per slogan — attraverso organizzazione e professionalità manageriale, al servizio dei valori e della sicurezza degli atleti.
Sui valori il NHOA Ski Team dimostra che qualità tecnica, diversità e inclusione uniti al metodo manageriale possono convivere in un unico progetto: quello di formare persone migliori, prima ancora che atleti più forti, uniti dalla passione, dall’impegno e dalla perseveranza.
Sulla sicurezza invece non c'è alcunché da celebrare oggi, ma solo una grande responsabilità da cogliere e da trasformare in duro lavoro e formazione da parte di tutti noi. Per questo il NHOA Ski Team investe nella formazione sulla sicurezza ai massimi livelli di allenatori, dirigenti e collaboratori, perché ciò che è accaduto negli ultimi mesi non debba mai più accadere. Solo così potremo onorare davvero la memoria di Matilde Lorenzi, Marco Degli Uomini, Margot Simond e Matteo Franzoso, e rendere lo sci alpino un luogo di crescita realmente sicuro per i nostri ragazzi”.
Gli MSA Awards si sono svolti a Pompei nella cornice della Convention Nazionale 2025 di MSA – Manager Sportivi Associati, l’appuntamento annuale che riunisce i protagonisti del management sportivo italiano con ospiti nazionali e internazionali legati al panorama sportivo e manageriale.
Carlalberto Guglielminotti – Young Global Leader del World Economic Forum, oggi partner di Entracap e già co-cofondatore e CEO del Gruppo NHOA – è stato premiato per aver introdotto nel mondo dello sport, ed in particolare nello sci alpino, una visione imprenditoriale innovativa, fondata su processi manageriali, sostenibilità, inclusione e valorizzazione del talento giovanile.
Il riconoscimento valorizza l’associazione NHOA Ski Teams Italiani, una realtà sportiva nazionale da lui co-fondata e presieduta da Tiziana Candoni, che unisce vari sci club sotto un’unica filosofia di sviluppo tecnico e umano in Piemonte cosi come in Friuli-Venezia Giulia, sotto la guida di Andrea Lazzaro ed in Veneto, sotto la direzione di Giulia Gianesini.
Il progetto si distingue per un modello di lavoro unico in Italia, che integra competenze di alto livello, trasversali su tre regioni italiane, un approccio multidisciplinare e un investimento nella formazione dei giovani attraverso una solida piramide valoriale: diversità e inclusione, benessere mentale, e preparazione atletica e psicologica.
Con oltre 150 giornate annuali di attività sportiva su tre regioni, il coinvolgimento di ragazzi disabili, e una struttura tecnica guidata dal Direttore Tecnico Alessandro Serra, i NHOA Ski Teams Italiani sono un esempio di come l’innovazione manageriale possa tradursi in eccellenza sportiva, oggi rappresentata ai massimi livelli da Martina Vozza e Ylenia Sabidussi in Coppa del Mondo paralimpica.