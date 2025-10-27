Guglielminotti premiato agli MSA Awards 2025 per l’“Innovazione Sportiva”

Manager Sportivi Associati, ha conferito a Carlalberto Guglielminotti il prestigioso “Premio Innovazione Sportiva 2025”, a riconoscimento del successo del progetto NHOA Ski Team a livello italiano. Alla presenza di Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana, e di Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, si sono svolti gli MSA Awards, i premi conferiti alle personalità che, oltre a Guglielminotti, si sono distinte nel 2025 per aver contribuito alla crescita e alla evoluzione del sistema sportivo nazionale: