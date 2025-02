Golf: Trump, "Woods tra i più grandi atleti di sempre"

"Tiger Woods è uno dei più grandi atleti di tutti tempi e un ragazzo incredibile". Queste le parole riservate da Donald Trump al 15 volte campione Major di golf, ricevuto ieri alla Casa Bianca, insieme al collega australiano Adam Scott, al commissioner del PGA Tour Jay Monahan e al governatore del Pif, Yasir Al-Rumayyan, per provare a creare un unico, grande circuito del green, e mettere fine ad anni di divisioni. "Vogliamo ringraziare il presidente Trump, si è trattato di un incontro molto costruttivo. L'obiettivo è quello di trovare un accordo il più rapidamente possibile. Condivideremo ogni dettaglio al momento più opportuno", hanno affermato Monahan, Woods e Scott al termine del meeting. Poi, Trump ha invitato i tre a un ricevimento riguardante il Black History Month (ricorrenza osservata a febbraio negli Usa e in Canada per celebrare l'importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana).