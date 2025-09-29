Golf, Ryder Cup:  Tommy Fleetwood vince anche il Nicklaus-Jacklin Award

Ma non sono state solo le statistiche di Fleetwood a definire la sua settimana: è stato il modo in cui si è comportato nel vivo della competizione. Nei momenti di tensione, Fleetwood è rimasto una presenza rassicurante, rafforzando la sua reputazione di compagno di squadra fidato e affidabile e membro fondamentale della squadra europea. Ha gestito con simpatia il tifo contro del pubblico newyorkese e ha dimostrato che il vero successo nella Ryder Cup non si misura solo dai punti conquistati, ma anche dal modo giusto di vincere.