Golf, Ryder Cup:  Tommy Fleetwood vince anche il Nicklaus-Jacklin Award

29 Set 2025 - 15:34

Tommy Fleetwood del Team Europa ha vinto anche il premio Nicklaus-Jacklin, conferito da Aon al termine della 45a Ryder Cup al Bethpage Black di New York.

Il riconoscimento, intitolato a due grandi del golf, Jack Nicklaus e Tony Jacklin, celebra il golfista che meglio incarna il vero spirito dell'evento, dimostrando al contempo impegno nel giocare con integrità e nel prendere decisioni migliori dentro e fuori dal campo.

Fleetwood ha offerto una prestazione eccezionale al Bethpage Black, concludendo la Ryder Cup 2025 con un record di 4-1-0, contribuendo con quattro punti decisivi alla prestazione dominante dell'Europa. Giocando al fianco di Rory McIlroy, la coppia si è dimostrata ancora una volta imbattibile, ottenendo vittorie decisive a quattro su Collin Morikawa e Harris English.

Fleetwood ha anche fatto coppia con Justin Rose per assicurarsi due vittorie a quattro, tra cui un trionfo per 3 e 2 su Scottie Scheffler e Bryson DeChambeau. Con questi risultati, il record di Fleetwood in Ryder Cup è ora di 7-3-2, il che gli conferisce la più alta percentuale di vittorie tra i giocatori europei con almeno 10 partite giocate.

Ma non sono state solo le statistiche di Fleetwood a definire la sua settimana: è stato il modo in cui si è comportato nel vivo della competizione. Nei momenti di tensione, Fleetwood è rimasto una presenza rassicurante, rafforzando la sua reputazione di compagno di squadra fidato e affidabile e membro fondamentale della squadra europea. Ha gestito con simpatia il tifo contro del pubblico newyorkese e ha dimostrato che il vero successo nella Ryder Cup non si misura solo dai punti conquistati, ma anche dal modo giusto di vincere.

"Quando giochi in un evento a squadre come questo non ti prefiggi necessariamente di vincere premi individuali, ma di concentrarti sul giocare nel modo giusto e prendere le decisioni giuste quando è più importante. Vincere un premio che prende il nome da leggende come Jack Nicklaus e Tony Jacklin e in qualche modo seguire le loro orme, è davvero fantastico", ha detto Fleetwood.

"La sportività è importante per il nostro gioco e la Ryder Cup è l'ambiente più intenso che viviamo, e possono sempre succedere cose che ti mettono alla prova, ma Luke Donald ha instillato in questa squadra un atteggiamento straordinario, che ci spinge a giocare sempre con lo spirito giusto. Questo ci ha davvero aiutato a superare il traguardo e a vincere ancora una volta la Ryder Cup", ha aggiunto. 

