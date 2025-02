Golf: Lpga Tour, Moresco affronta Korda e Ko in Florida

Il Ladies European Tour (Let) 2025 parte dal Marocco. A Rabat, dal 6 all'8 febbraio, andrà in scena la Lalla Meriem Cup. Sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam saranno tre le azzurre in gara: Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso. Saranno in totale 108 le concorrenti, provenienti da 34 differenti nazioni. Difenderà il titolo l'inglese Bronte Law e l'evento metterà in palio 450.000 euro, di cui 67.500 andranno alla vincitrice. Dopo un 2024 positivo, che ha segnato anche il suo debutto alle Olimpiadi, la Fanali guiderà le azzurre in campo. Nobilio e Zanusso sono infatti al debutto sul circuito grazie alla "carta" conquistata attraverso le Qualifying School. Dal Ladies European al LPGA Tour. Esordio stagionale per Benedetta Moresco, unica italiana che prenderà parte, dal 6 all'8 febbraio, alla Founders Cup. A Bradenton, in Florida, ci saranno anche sei tra le migliori dieci al mondo, a partire dalla regina del green, l'americana Nelly Korda. Medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo, è reduce dal secondo posto nel Tournament of Champions vinto dalla sudcoreana A Lim Kim, stavolta assente. Per quel che riguarda le altre big, ecco la neozelandese Lydia Ko (sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi), l'australiana Hannah Green, la giapponese Ayaka Furue, l'inglese Charley Hull e la francese Celine Boutier, tutte nella Top 10.