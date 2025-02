Golf: College Usa, Fiorellini vince Bruin Wave Invitational

Domina la gara individuale e conduce al successo, nella competizione a squadre, il team UCLA. A Valencia, nella contea di Los Angeles, in California, prova show di Francesca Fiorellini nel Bruin Wave Invitational. La giovane romana ha festeggiato la prima impresa in gare di college Usa dominando la scena. Con uno score di 207 (69 68 70, -9) colpi, nell'individuale ha staccato rispettivamente di dieci e undici colpi Tiffany Le, 2/a con 217 (+1), e Angela Liu, 3/a con 218 (+2). Unica tra le 72 concorrenti in campo ad aver chiuso le 54 buche con un punteggio sotto il par, la 20enne capitolina ha trascinato peraltro le sue compagne nella gara a squadre vinta con un totale di 870 (+6). Talento in erba del golf italiano, Fiorellini è una dei migliori prospetti a livello internazionale. Nel 2023 si è resa protagonista con il giovane team Europe sia nella Junior Ryder Cup italiana che nella Junior Solheim Cup collezionando due vittorie, da protagonista. "Prima gioia da Bruin", la soddisfazione della Fiorellini, sui propri profili social, dopo l'exploit, doppio, nel Bruin Wave Invitational. La romana, dal 2 al 5 aprile prossimi, parteciperà al Masters femminile insieme ad altre due azzurre: Caterina Don e Carolina Melgrati.