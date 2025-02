Golf, Bahrain Championship: Laporta 2/o e Pavan 6/o, gli azzurri ora ci credono

Dopo il terzo e penultimo round del Bahrain Championship, Francesco Laporta e Andrea Pavan occupano rispettivamente la 2/a e la 6/a posizione e sono in piena corsa per il titolo. In Bahrain, il pugliese, con un totale di 204 (70 66 68, -12), è a un solo colpo dalla vetta occupata, con 203 (64 67 72, -13), ancora dall'inglese Callum Tarren. Stesso score di Laporta per altri due britannici, Brandon Robinson Thompson e Daniel Brown, oltre che per lo spagnolo Pablo Larrazabal. A Riffa, sul percorso del Royal Golf Club, il romano Pavan con 205 (68 65 72, -11) è invece distante due colpi dal leader Tarren. Laporta, protagonista con un giro in 68 (-4), avvalorato da un eagle e quattro birdie, sporcato da un bogey, insegue la sua prima vittoria in carriera sul DP World Tour. Mentre Pavan (per lui prova in stretto par, con tre birdie e altrettanti bogey) sogna di calare il tris di successi dopo il primo exploit in Repubblica Ceca nel 2018 (Real Czech Masters) e il secondo nel 2019 in Germania nel BMW International Open quando superò al play-off l'inglese Matt Fitzpatrick. Tutto in 18 buche. Gli azzurri si giocano molto in Bahrain dove in palio ci sono anche 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al vincitore.