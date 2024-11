GOGGIA: "TORNO A BEAVER CREEK, VONN NON HA PERSO CLASSE"

"Tornerò a Beaver Creek, il piede è l'ultimo dei miei pensieri". Così Sofia Goggia, ospite a Las Vegas per il Gran Premio di Formula 1, ai microfoni di Sky Sport a proposito del suo rientro in gara, fissato per il weekend del 14-15 dicembre quando sono in programma nella località statunitense una discesa libera e un supergigante. "Il ritorno di Lindsey Vonn? A Copper ha fatto un allenamento di Super-G registrando il miglior tempo, la classe non la perdi", ha aggiunto la sciatrice azzurra.