Giochi Mediterraneo, Malagò in palazzetto e stadio nel Tarantino

Sopralluogo questa mattina del presidente del Coni Giovanni Malagò, del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, e della struttura commissariale al PalaWojtyla e allo stadio Pergolo di Martina Franca, interessati da lavori di riqualificazione. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco Gianfranco Palmisano, la vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini. "Il presidente Malagò - è detto in una nota - ha espresso grande soddisfazione per il rispetto del crono programma dei lavori in corso al PalaWojtyla che ospiterà le gare di judo e di arti marziali ed è rimasto positivamente impressionato dalle strutture sportive. Insieme al commissario Ferrarese, Malagò ha visitato anche il cantiere dello stadio del Pergolo messo a disposizione dall'amministrazione comunale per gare e allenamenti". Il commissario Ferrarese - si aggiunge - ha "manifestato la sua disponibilità ad accogliere la richiesta del primo cittadino di ulteriori finanziamenti, in questo caso per interventi allo stadio". "Non posso che essere particolarmente contento - ha dichiarato il sindaco Palmisano - per il vivo apprezzamento espresso dal Presidente Malagò nei confronti della città, delle nostre strutture sportive e per il rispetto del crono programma dei lavori del Palazzetto. Lo ringrazio per l'attenzione che ha rivolto non solo al Palazzetto ma anche ai lavori in corso allo stadio. Ci auguriamo di ottenere i fondi richiesti per ulteriori interventi".